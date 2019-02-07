Мир Ученые доказали четкую зависимость сексуальной жизни человека от его роста

2019-02-07 22:12 210

Американские ученые проанализировали зависимость сексуальной жизни человека от его роста и пришли к неожиданному результату - чем выше рост человека, тем выше уровень его сексуального удовлетворения.

Данные результаты специалисты получили, проведя опрос среди тысячи человек. При этом высокие значительно более позитивно отзывались о своей сексуальной жизни, нежели низкорослые люди.

"58% людей, которые оценивали себя как высоких, оказались абсолютно удовлетворены своей сексуальной жизнью. Среди людей, считавших свой рост недостаточно высоким, средним, таковых оказалось только 54%. Среди низкорослых - 50%", - отметили ученые.

Кроме того, удалось выяснить, что многие высокие люди считают свои физиологические особенности преимуществом не только в интимной жизни, но также и в карьере. Они также убеждены, что профессиональный успех их сказывается в более высоком заработке, а также хороших оценках со стороны начальства.

Также большинство (60%) низкорослых мужчин признались, что не пожалели был денег, если бы могли изменить свой рост хирургическим путем. О желании иметь более высоких партнеров также заявили 36 процентов женщин.

Ученые убеждены, что связь между удовлетворенностью и ростом не является прямой. Все дело в самооценке людей, на которую рост может косвенно влиять.