ВОЙНА В Украине Удар по "Ростову-на-Дону": военный рассказал о судьбе вражеской субмарины

2024-08-05 16:05

Также в ВМС ВСУ рассказали, что оккупанты тщательно охраняют Крымской мост, который для них - символ имперских амбиций и логистический инструмент.

Представитель Военно-морских сил ВС Украины, капитан 3-го ранга Дмитрий Плетенчук рассказал, что после первого поражения подводной лодки "Ростов-на-Дону" во временно оккупированном Крыму россияне перетащили субмарину в другое место и пытались отремонтировать. По мнению военного, сделать это было невозможно.

"Получила она (лодка) существенные повреждения еще в прошлый раз, но пропагандистская машина (россиян) не может остановиться и они начали выдавать в эфиры, как восстанавливают эту подводную лодку. На самом деле в тот момент мне это показалось странным - потому еще рекламировать свои действия это ..., но для них пропаганда имеет большое значение. В результате получили вторую пощечину в тот же объект", - рассказал военный в эфире "Еспресо".

Он уточнил, что в Силах обороны решили не рисковать возможностью восстановления этой субмарины и было принято решение вывести ее из строя.

"Этот объект был перемещен с места, где он в первый раз получил очень серьезные повреждения. Мы еще в прошлый раз говорили, что невозможно его восстановление. Но тем не менее дыры внешние они подлатали, чтобы плавучесть иметь, перетянули, накрыли и начали якобы его ремонтировать. Я думаю, что впоследствии будет немного больше информации о характере повреждений...", - сказал спикер.

Также он рассказал, что россияне усилили охрану Крымского моста, потому что он для них - символ имперских амбиций и логистический инструмент, а с военной логистикой там у врага сложно. Плетенчук отметил, что противник в Крыму использует большой перечень воздушных судов, который только есть в составе армии РФ.

"Официально в Крыму все 5 вражеских аэродромов в строю, но два из них почти не эксплуатируются и имеют очень низкий уровень активности. Однако воздушное пространство Крыма противник использует 24 на 7. Там авиация фактически заменила надводные корабли. В воздухе можно увидеть такой парк, что там будет весь перечень воздушных судов, который только есть в их составе. Это и все модели вертолетов, которые существуют, в том числе в составе Черноморского флота РФ", - рассказал Плетенчук.

По его словам, это "Ка-27", Ми-8, Ми-24, которые используются в первую очередь для обнаружения и борьбы с надводными дронами, контроля акватории.

Плетенчук добавил, что также можно увидеть в воздухе Крыма различные патрульные самолеты противника, начиная от Бе-12 и заканчивая самолетами семейства "Су", среди которых и "аналоговнет" Су-57.

Силы обороны потопили подводную лодку в оккупированном Крыму

13 сентября 2023 года оккупированный Севастополь оказался под ракетной атакой, сообщалось о масштабном пожаре на территории завода. Впоследствии стало известно, что во время атаки получили повреждения подводная лодка "Ростов-на-Дону" и большой десантный корабль "Минск". В середине июля сообщалось, что оккупанты якобы завершили его ремонт.

3 августа 2024 года Генеральный штаб ВСУ сообщил об эффективном поражении подводной лодки Черноморского флота РФ "Ростов-на-Дону". Говорилось, что субмарина затонула.

Одновременно Силы обороны Украины нанесли удары по зенитному ракетному комплексу С-400 врага в Крыму - существенно повреждены 4 пусковые установки ЗРК "Триумф".