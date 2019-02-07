Мир В деле об отравлении Скрипалей новый поворот - агентов РФ было пятеро

2019-02-08 13:16 291

Третий агент российских спецслужб, связанный якобы с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, остался в Великобритании после покушения.

Как сообщает Telegraph со ссылкой на свои источники, некий офицер под вымышленным именем Сергей Федотов прибыл в Великобританию одновременно с Петровым и Бошировым и должен был вместе с ними вернуться в Москву. Однако перед вылетом он отменил свою регистрацию на рейс.

Федотов возможно оставался в Британии еще как минимум несколько дней после отравления Скрипалей.

Вскоре стало известно, что полиция располагает данными еще о двух агентах российских спецслужб, участвовавших в отравлении. 

Напомним, в марте 2018 года бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания на скамейке у торгового центра в британском Солсбери.

Великобритания уверена в причастности России к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом Новичок. Британские власти обвинили в отравлении Скрипалей российских граждан Александра Петрова и Руслана Боширова.

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