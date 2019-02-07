Из обломков самолета в Ла-Манше подняли тело Эмилиано Сала

Спасателям удалось достать тело из обломков пропавшего над Ла-Маншем самолета, в котором летел футболист Кардифф Сити Эмилиано Сала.
Французские СМИ со ссылкой на свои источники уверяют, что тело извлеченное из самолета, найденного на дне Ла-Манша, сегодня утром опознано. Это Эмилиано Сала.
По данным Sky News, тело из воды доставали в сложных погодных условиях с помощью дистанционно управляемой техники.
Напомним, на борту самолета в момент происшествия находилось два человека - футболист Эмилиано Сала и пилот Дэвид Ибботсон.
Сала направлялся из Нанта в Кардифф частным самолетом, когда тот пропал с радаров. С борта футболист успел отправить сообщение о том, что самолет вот-вот развалится. Несколькими днями ранее сообщалось, что в рухнувшем в море самолете с футболистом нашли тело, однако достать его не могли.