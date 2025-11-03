Спорт 33-річний форвард Мохамед Салах закріпив за собою місце в топ-3 бомбардирів Ліверпуля

2025-11-03 09:35

Ліверпуль напередодні в матчі десятого туру англійської Прем'єр-ліги здобув домашню перемогу з рахунком 2:0 проти Астон Вілли.

Перед перервою в цьому поєдинку вінгер "червоних" Мохамед Салах відкрив рахунок, ставши власником ювілейного 250-го гола у складі команди.

Для досягнення цієї позначки 33-річному єгиптянину знадобилося 415 матчів за мерсисайдців у всіх турнірах.

На поточний момент Салах займає третю позицію в списку кращих бомбардирів Ліверпуля за всю історію клубу. Вище єгиптянина знаходяться Роджер Хант - 285 голів у 492 матчах та Іан Раш - 346 голів у 660 поєдинках.

