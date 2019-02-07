Курьезы Создано мобильное приложение для знакомств с собаками из приюта

2019-02-08 22:12 162

В Литве любители животных разработали мобильное приложение, при помощи которого можно знакомиться с животными из приютов, приглашать их на прогулку и забирать домой. 

"Это похоже на Tinder, но с собаками. Можно договориться о встрече с собакой", - сказал один из создателей приложения Вайдас Гецявичюс.

Как сообщает AP, приложение, получившее название GetPet, ежедневно фиксирует сотни новых пользователей.

На данный момент приложение предназначено только для собак, но в конечном итоге планируется добавить кошек и других.

Как и Tinder, GetPet показывает профили собак. Прокрутка вниз показывает больше информации о щенке, и заинтересованные могут затем провести вправо. Если собака не подходит - влево.

"У нас сейчас 140 собак. Бывало, мы отдавали одну или две из них каждый день, но теперь мы получаем намного больше звонков и люди приходят чаще", - рассказал основатель одного из приютов Илона Реклаитите.

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