Мир Папа Римский Франциск упрекнул владельцев домашних животных в эгоизме

2022-01-06 15:14

Папа Римский Франциск заявил, что люди, которые предпочитают домашних животных детям, ведут себя эгоистично. Об этом он сказал во время общей аудиенции в Ватикане, сообщает BBC.

"Мы наблюдаем проявление эгоизма. Мы видим, что некоторые люди не хотят иметь ребенка. Иногда они заводят только одного, но при этом у них есть собаки и кошки, которые заменяют детей. Это может показаться смешным, но это реальность", - процитировало Понтифика издание.

По словам Франциска, такая практика унижает людей, "лишает нас человечности".

Также он сказал, что людям, которые не могут иметь детей по биологическим причинам, следует подумать об усыновлении.

Понтифик не впервые критически высказывается о людях, предпочитающих домашних животных детям. В 2014 году он сказал, что домашние животные вместо детей – это "еще одно явление культурной деградации", и что эмоциональные отношения с домашними животными "легче", чем "сложные" отношения между родителями и детьми.