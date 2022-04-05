ВОЙНА В Украине Убитые собаки, коровы и много снарядов: ГСЧС показала, что оставили оккупанты на Черниговщине

2022-04-05 19:30

 

В населенных пунктах Черниговщины оккупанты оставили после себя значительное количество снарядов.

В населенных пунктах Черновской области снаряды российских оккупантов находят в каждом погребе, в каждом закоулке.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины в Телеграм-канале. Также в ГСЧС обнародовали снимки, которые свидетельствуют, что оккупанты убивали даже собак и коров.

"Бедные демилитаризованные домашние собаки и коровы, которые никому не угрожали", - отметили в ведомстве.

"Вот вся армия России - убивает женщин, детей, животных. Цинично и подло бьет в спину, а потом убегает с награбленным, оставляя гнить даже своих убитых соотечественников", - подчеркнули в ГСЧС.

4 марта председатель Черниговской ОГА Вячеслав Чаус сообщил, что оккупанты удерживали 150 человек в школьном подвале села Ягодное в тесноте и антисанитарии.

 

 

subscriber subscriber

Еще по теме

Кулеба обвинил Германию в многолетней политике в отношении россии

2022-03-14 22:30

видео Оккупанты нанесли новый удар по Харькову - загорелась многоэтажка

2022-03-06 09:30

Оккупантов в Харькове ждет много "сюрпризов": СБУ о готовности дать отпор войскам Путина

2022-01-24 20:40

Адвокат: Многочисленные нарушения в обвинениях против Медведчука связаны с тем, что преступления не существует, идет фабрикация уголовных дел

2021-11-11 17:32

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Украинцам в Польше выплатят еще по 700 злотых – как получить деньги

2022-04-05 20:30

Убитые собаки, коровы и много снарядов: ГСЧС показала, что оставили оккупанты на Черниговщине

2022-04-05 19:30

Турция готова вывезти раненых и погибших в Мариуполе. Но только из Бердянска

2022-04-05 18:30

Переговоры с Кремлем: Зеленский рассказал о самых сложных вопросах

2022-04-05 17:30
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Украинцам в Польше выплатят еще по 700 злотых – как получить деньги 2022-04-05 20:30
Убитые собаки, коровы и много снарядов: ГСЧС показала, что оставили оккупанты на Черниговщине 2022-04-05 19:30
Турция готова вывезти раненых и погибших в Мариуполе. Но только из Бердянска 2022-04-05 18:30
Переговоры с Кремлем: Зеленский рассказал о самых сложных вопросах 2022-04-05 17:30