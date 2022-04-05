ВОЙНА В Украине Убитые собаки, коровы и много снарядов: ГСЧС показала, что оставили оккупанты на Черниговщине

2022-04-05 19:30

В населенных пунктах Черниговщины оккупанты оставили после себя значительное количество снарядов.

В населенных пунктах Черновской области снаряды российских оккупантов находят в каждом погребе, в каждом закоулке.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины в Телеграм-канале. Также в ГСЧС обнародовали снимки, которые свидетельствуют, что оккупанты убивали даже собак и коров.

"Бедные демилитаризованные домашние собаки и коровы, которые никому не угрожали", - отметили в ведомстве.

"Вот вся армия России - убивает женщин, детей, животных. Цинично и подло бьет в спину, а потом убегает с награбленным, оставляя гнить даже своих убитых соотечественников", - подчеркнули в ГСЧС.

4 марта председатель Черниговской ОГА Вячеслав Чаус сообщил, что оккупанты удерживали 150 человек в школьном подвале села Ягодное в тесноте и антисанитарии.