ВОЙНА В Украине Какие документы понадобятся при выезде за границу с домашним животным

2023-10-31 15:37

Які дії необхідно здійснити для виїзду з твариною за кордон:

Ідентифікація та вакцинація

Тварину, необхідно прочіпувати і вакцинувати проти сказу.

Мікрочип – це невелика мікросхема, розміром 2х12 мм, яку вводять під шкіру тварині.

Щеплення від сказу – вакцинація має бути проведена лише у ветеринарніи‌ клініці.

Ветеринарний паспорт міжнародного зразка

Домашній улюбленець повинен мати паспорт, який оформляється у державній установі ветеринарної медицини.

Заповнюється документ англіи‌ською та украі‌нською мовами і діє до кінця життя тварини. Вартість оформлення затверджено постановою Кабінету Міністрів Украі‌ни та становить 51 грн. 29 коп.

Cерологічний тест на сказ (тест нейтралізації сказу)

Перед перевезенням тварини необхідно зробити тест на визначення антитіл проти сказу. Проводити такий аналіз можливо лише через 30 днів з моменту останньоі‌ вакцинаці‌ї.

Ветеринарне свідоцтво форма 1-ВЕТ

Форма 1-ВЕТ видається державною службою ветеринарної медицини не раніше, ніж за 3 дні до виїзду тварини за кордон на підставі проведеного огляду тварини і при пред’явленні паспорта на тварину.

Ветеринарний сертифікат

В Україні видається ветеринарною службою в пунктах ветеринарного контролю на кордоні і транспорті.