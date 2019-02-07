Украина Лимиты газа для украинцев снижены до 3,3 кубов на человека - постановление Кабмина

2019-02-07 18:31 150

Сегодня вступило в силу постановление Кабмина № 63 от 30 января 2019 года о снижении газовой нормы 3,3 кубометра на человека для потребителей без счетчиков.

Документ обнародован на сайте правительства. Также вступило в силу снижение нормы потребления газа для потребителей при отсутствии централизованного горячего водоснабжения и газового водонагревателя с 18,3 кубометров до 5,39 и для тех, кто использует газовую плиту и водонагреватель с 23,6 кубометров до 10,49.

Кабмин установил, что не допускается начисление и учет задолженности на личном счету бытового потребителя за газ, которая возникла в связи с прекращением действия ранее действовавших постановлений правительства по нормам потребления газа населением без счетчиков (принятых в 2015-2016 годах).

Решено не насчитывать поставщиками газа для бытовых потребителей задолженность за газ в границах норм потребления газа при отсутствии газовых счетчиков, утвержденных постановлением правительства от 8 июня 1996 года №619, в редакции, которая действовала до 1 октября 2014 года, а также штрафные санкции, 3% годовых и инфляционные затраты, начисленные на такую задолженность.

Кабмин установил, что операторам газораспределительных систем, на которых возложены спецобязательства по поставке газа населению, необходимо подавать Минфину до 15 числа месяца, предшествующего месяцу поставки, информацию относительно почтового адреса объекта газоиспользования, даты и номера договора распределения газа, персонального кода идентификации потребителя как субъекта рынка газа и его точки коммерческого учета для ее обобщения.

Кабмин рекомендовал НАК Нафтегазу совместно с операторами газораспределительных сетей обеспечить установление индивидуальных счетчиков газа по заявлениям бытовых потребителей.