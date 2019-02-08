Курьезы Немецкую гранату без чеки нашли в мешке с французским картофелем

2019-02-08 15:13 249

Немецкую гранату нашли в мешке с французским картофелем на фабрике по приготовлению чипсов в Гонконге.

Граната оказалась очень старая, еще со времен Первой Мировой войны, но хорошо сохранилась ив отличном боевом состоянии. К тому же, успешно перенесла кругосветную транспортировку во время морской перевалки из Франции в Гонконг. И все это время, оставаясь незаметной. Ни во время прополки и сбора урожая на поле под Верденом (где в годы Первой Мировой войны была «мясорубка»), ни при упаковке в мешки, закупке и погрузке на торговое судно. Гонконгские покупатели спохватились только в последний момент, когда распаковав мешки, стали чистить картофель и среди корнеплодов вдруг обнаружили «опасный предмет» шириной в 8 см. и весом 1 килограмм.

«Чека» у гранаты была давно сорвана. Но граната по какой-то счастливой случайности не взорвалась. Руководство гонконгской фабрики по факту опасной находки сразу же вызвало полицию и спасателей. Полиция, конечно же, благополучно гранату обезвредила (залежавшаяся граната таки взорвалась).

Следует отметить, что подобные «опасные находки», сохранившиеся со времен мировых войн, в Гонконге давно не редкость. Как правило, чаще всего местные жители находят американские авиабомбы, сохранившиеся со времен японской оккупации в годы Второй Мировой войны. Как правило, чаще всего бомбы находят в южных районах Гонконга. Например, только в одном районе Ванчай при строительстве станции метро в прошлом году нашли 3 американские авиабомбы.

Как видим, постконфликтное урегулирование – это длительный процесс, который включает в себя взаимосвязь совокупность разных факторов, требует повышенной внимательности и напоминает о себе на протяжении десятилетий.

Игорь ШЕВЫРЕВ.