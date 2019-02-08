Мир В театре подтвердили смерть известного актера Сергея Юрского

2019-02-08 10:13 222

Сегодня на 84 году жизни умер известный актер театра и кино Сергей Юрский.

"Сергей Юрьевич скончался, подробностей пока не знаем", - сказал журналистам представитель театра Моссовета.

В конце прошлого года СМИ сообщали о срочной госпитализации и тяжелом состоянии актера, однако в театре заявили, что Юрский был в больнице на профилактическом лечении.

Актер и режиссер театра и кино Сергей Юрский родился в 1935 году в Ленинграде. С 1978 года Юрский жил и работал в Москве в Театре имени Моссовета. С 1991 года играл и ставил спектакли на сцене театра Школа современной пьесы.

Юрский хорошо известен миллионам зрителей по ролям в фильмах Республика ШКИД, Золотой теленок, Место встречи изменить нельзя, Любовь и голуби и многих других.