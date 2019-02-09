Украина В Минздраве несколько сотрудников заболели корью

2019-02-09 11:00 231

 

В Министерстве здравоохранения начали болеть корью сотрудники. Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Ольга Стефанишина.

По полученным данным, случаи заболеваний корью зафиксированы не только в Минздраве, но и в Минрегионе.

"Несколько недель назад корью заболел один из охранников Минздрава. Поэтому у тех работников, которые с ним контактировали, начали проявляться симптомы болезни", - отметила Стефанишина.

Она также подчеркнула, что после того, как у охранника обнаружили симптомы кори, было принято решение вакцинировать других работников.

"Как только мы узнали, что охранник заболел корью, следующего рабочего дня мы организовали массовую прививку в Минздраве среди контактных лиц. Этим мы защитили наших сотрудников. Некоторые из них контактировали с охранником до вакцинации, поэтому, скорее всего, заразились корью. Те люди, которые вакцинировались до появления признаков, значительно легче переживают это заболевание", - сообщила Стефанишина и добавила, что Минздрав рекомендует всем ведомствам вакцинировать своих сотрудников.

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