Мир «Северному потоку-2» быть: Германия и Франция договорились по газовой директиве

2019-02-09 12:30 192

 

Германия и Франция урегулировали спор вокруг российского газового проекта "Северного потока-2" и достигли компромисса по Газовой директиве. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

Берлин и Франция предложил новую редакцию поправок к Газовой директиве Европейского союза, которая не блокирует российский проект газопровода.

Напомним, вчера президент Франции Эмманюэль Макрон отменил участие в предстоящей Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, которая состоятся 15-17 февраля, на фоне разногласий с Берлином по вопросу реализации проекта "Северного потока-2".

В свою очередь Меркель заявила, что Европа не окажется в зависимости от российского газа в результате строительства трубопровода "Северный поток-2".

Накануне газета Suddeutsche Zeitung, ссылаясь на собственные источники, сообщила, что Франция намерена выступить против Германии в вопросе о судьбе российского газового проекта "Северный поток-2".

Позже МИД Франции распространил сообщение о намерении Франции поддержать изменение газового законодательства Европейского союза так, чтобы его действие распространялось на российский газопровод "Северный поток-2".

Добавим, что сегодня, 8 февраля, состоится голосовании государств Европейского союза об изменении правил обеспечения конкуренции и прав потребителей на газовом рынке Европы.

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