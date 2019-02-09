Украина В Украине "упразднят" бумажные деньги: названы причины и даты

2019-02-09 13:00 183

Кабинет министров запланировал массовый переход украинцев на безналичный расчет при оплате товаров и услуг.

Об этом говорится в проекте постановления Кабинета министров, подготовленного Минэкономразвития.

Бумажные деньги не упразднят, но бизнес обяжут предоставить своим клиентам возможность рассчитаться за товары и услуги безналичными способами.

Так, до 1 июля 2019 года безналичные платежи обязаны принимать компании, которые продают технику, подлежащую гарантийному ремонту, подакцизные товары, ювелирные изделия, лекарственные препараты, оказывают жилищно-коммунальные, медицинские и стоматологические услуги, туристические агентства, рестораны, отели.

До 1 января 2020 года безналичные платежи в сферах — продажи автомобилей, мотоциклов и запчастей к ним, их ремонта, аренды транспортных средств, почтовой и курьерской деятельности, всех видов пассажирских и грузовых перевозок, фитнес-центров, в сферах культуры, охраны здоровья, страхования и частного пенсионного обеспечения;

До 1 июля 2020 года безналичные платежи обязаны принимать все, кто продает товары и услуги стоимостью свыше 50 необлагаемых минимумов (850 грн).

По мнению финансового эксперта Василия Невмержицкого решение Министерства финансов направлено прежде всего на контроль денег со стороны Национального банка (НБУ). Еще одна причина - снижение расходов на содержание национальной валюты.

"Это расходы экономики, нужно поддерживать обиход национальной валюты. К тому же, государство через разные механизмы, используя ресурсы, следит за тем, куда и как тратят деньги. Когда это все будет в безналичном варианте, будет намного проще", сказал эксперт.