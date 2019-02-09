Мир Гуайдо допустил применение военной силы против Мадуро

2019-02-09 14:00 60

 

Хуан Гуайдо допустил возможность вторжения иностранных военных в Венесуэлу для свержения Николаса Мадуро.

Лидер оппозиции Венесуэлы, провозгласивший себя временным президентом страны Хуан Гуайдо допустил возможность иностранной интервенции. Об этом спикер парламента заявил в интервью The Wall Street Journal.

По словам Гуайдо, для ухода с поста президента Венесуэлы Николаса Мадуро может потребоваться "достаточное давление", наиболее эффективным вариантом которого может стать военное вторжение.

"Правда, эта не та форма, на которую мы надеемся и рассчитываем", – отметил политик.

По мнению лидера оппозиции, Мадуро не уйдет самовольно "после того, как он прибрал к рукам конституцию и правит только с помощью запугиваний и обещаний".

Напомним, 23 января в Венесуэле начались крупные антиправительственные акции. Спикер парламента Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом. Его поддержали США и ряд других стран региона и мира. 31 января Европарламент признал Гуайдо законным временным президентом Венесуэлы.

Вице-президент США Майк Пенс призвал "положить конец диктатуре" Николаса Мадуро.

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