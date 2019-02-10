Мир В Вашингтоне из-за сильного снегопада обесточены 50 тыс. домов

2019-02-10 13:00 300

 

В субботу, 9 февраля, в Вашингтоне из-за сильного снегопада обесточены более 50 тысяч потребителей. Об этом сообщает Associated Press.

Известно, что основной проблемой являются деревья и ветви, обрушившиеся под тяжестью снега на линии электропередачи. В районе Сиэтла высота снежного покрова достигает 20,3 см.

Уточняется, что снегопады и вьюга привели в субботу к отмене 199 и отсрочке 123 авиарейсов в международном аэропорту крупнейшего города штата - Сиэтла.

Губернатор Вашингтона Джей Инсли ввел еще в пятницу режим чрезвычайной ситуации в штате. Инсли также рекомендовал избегать чрезмерных физических нагрузок при уборке снега и во избежание обморожения свести к минимуму нахождение вне отапливаемого помещения.

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