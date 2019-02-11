Мир Google впервые выпустил версию браузера Chrome с тёмной темой

2019-02-11 09:13 180

Компания Google запустила тестирование темной темы для своего фирменного браузера.

Сейчас разработчики тестируют эту версию браузера. На сайте Google указано, что стабильная версия выйдет 23 апреля, с таким оформлением браузером станет более комфортно пользоваться ночью — нагрузка на глаза снизится.

Тема появилась в ранней тестовой сборке Chrome 74, выпущенной в рамках экспериментального канала Canary. Тестирование проходит на операционных системах macOS и Windows 10.

Также, сейчас пользователи могут перейти по ссылке «Темы» которая находится первой в разделе «Внешний вид» в Главном меню настроек браузера Google Chrome и при клике на неё левой кнопкой мышки, открывает в новой вкладке Интернет-магазин Chrome и там установить одну из тем которые есть в магазине.

Виктория ГОРОВАЯ.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

В Windows 10 выявили уязвимость, открывающую полный доступ к нашим файлам

2019-01-01 14:45 1008

Программист показал простой способ взломать систему защиты Windows 10

2018-10-12 17:32 3153

В России собрались заблокировать Android, iOS и Windows 10

2018-05-01 20:30 5390

Хакеры взломали самый защищенный продукт Windows, считавшийся "неприступным"

2018-02-16 14:15 6836

Еще новости в разделе "Мир"

Google впервые выпустил версию браузера Chrome с тёмной темой

2019-02-11 09:13 180

Что больше всего раздражает пассажиров в самолете

2019-02-10 15:00 1140

Врачи назвали пять фактов, говорящих об алкогольной зависимости

2019-02-10 13:30 1167

В Вашингтоне из-за сильного снегопада обесточены 50 тыс. домов

2019-02-10 13:00 693
Все статьи раздела "Мир"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Мир

Google впервые выпустил версию браузера Chrome с тёмной темой 2019-02-11 09:13 180
Что больше всего раздражает пассажиров в самолете 2019-02-10 15:00 1140
Врачи назвали пять фактов, говорящих об алкогольной зависимости 2019-02-10 13:30 1167
В Вашингтоне из-за сильного снегопада обесточены 50 тыс. домов 2019-02-10 13:00 693

Лента

10:56 Пятерка лидеров-кандидатов: расстановка сил меняется
10:41 Киевлян обязали платить за воду намного больше, чем показал счетчик
фото 10:14 Объявленный в розыск капитан судна Норд тайно сбежал в аннексированный Крым
09:40 Вид на жительство в Польше за год получили почти 34 тысячи украинцев
09:13 Google впервые выпустил версию браузера Chrome с тёмной темой
ОБНОВЛЯЕТСЯ 08:39 Сколько сегодня стоит газ для авто в Киеве и области
08:12 В Украине запретят продавать авто, лекарства и услуги за наличные
15:00 Что больше всего раздражает пассажиров в самолете
14:30 Стало известно, сколько мужчин в Украине получают помощь при рождении ребенка
14:00 Кто вышел в финал Нацотбора на Евровидение от Украины. Имена победителей