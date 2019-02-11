Мир Google впервые выпустил версию браузера Chrome с тёмной темой

2019-02-11 09:13 180

Компания Google запустила тестирование темной темы для своего фирменного браузера.

Сейчас разработчики тестируют эту версию браузера. На сайте Google указано, что стабильная версия выйдет 23 апреля, с таким оформлением браузером станет более комфортно пользоваться ночью — нагрузка на глаза снизится.

Тема появилась в ранней тестовой сборке Chrome 74, выпущенной в рамках экспериментального канала Canary. Тестирование проходит на операционных системах macOS и Windows 10.

Также, сейчас пользователи могут перейти по ссылке «Темы» которая находится первой в разделе «Внешний вид» в Главном меню настроек браузера Google Chrome и при клике на неё левой кнопкой мышки, открывает в новой вкладке Интернет-магазин Chrome и там установить одну из тем которые есть в магазине.

Виктория ГОРОВАЯ.