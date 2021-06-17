Мир Microsoft прекратит поддержку операционки Windows 10 - впервые названа точная дата

2021-06-17 11:22

Корпорация Microsoft прекратит поддержку операционной системы Windows 10 14 октября 2025 года, сообщает пресс-служба компании.

Портал Thurrot пишет, что это означает дату "смерти" Windows 10. Издание добавляет, что новое поколение операционной системы, которое Microsoft представит на следующей неделе, не будет называться Windows 10, по крайней мере, это ожидаемо с точки зрения маркетинга или брендинга. Новая ОС будет называться Windows 11, Windows Sun Valley или каким-то другим именем, не связанным с "десяткой".

Это первый случай, когда Microsoft обнародовала дату окончания поддержки действующей операционки до выпуска новой версии. В то же время обозначенный срок соответствует десятилетнему циклу обновлений ОС от Microsoft - поддержка "десятки" началась 29 июля 2015 года.

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видео Встреча Байдена и Путина: онлайн трансляция саммита в Женеве 2021-06-16 16:20