Мир В Microsoft признали критическую уязвимость в Windows - лазейка для хакеров

2019-08-15 15:16 225

Сотрудники Microsoft сообщили об обнаружении критических уязвимостей в операционной системе Windows, которые позволяют злоумышленникам заполучать контроль над устройствами пользователей.

Как сообщает Digital Trends, бреши в случае атаки могут быть использованы хакерами, чтобы заразить систему вредоносным ПО, после чего распространить его на другие устройства. В итоге, злоумышленник может получить доступ к целой системе незаметно для юзера, дав команду уязвимому серверу.

В зоне риска оказались многие версии ОС, в том числе Windows Server и Windows 10. Исключение - одна лишь необновляемая Windows XP.

Последнее обновление, выпущенное корпорацией, должно устранить данные бреши. Эксперты рекомендуют пользователям установить его в целях безопасности.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Google впервые выпустил версию браузера Chrome с тёмной темой

2019-02-11 09:13 1614

В Windows 10 выявили уязвимость, открывающую полный доступ к нашим файлам

2019-01-01 14:45 1782

Программист показал простой способ взломать систему защиты Windows 10

2018-10-12 17:32 3726

В России собрались заблокировать Android, iOS и Windows 10

2018-05-01 20:30 6784

Еще новости в разделе "Мир"

В Microsoft признали критическую уязвимость в Windows - лазейка для хакеров

2019-08-15 15:16 225

фото Аэробус А321 с двумя сотнями пассажиров сбил стаю птиц и аварийно сел на кукурузное поле

2019-08-15 12:13 342

Microsoft вынудили признаться в прослушивании пользователей Skype и Cortana

2019-08-15 11:40 291

Facebook поймали на расшифровке и сборе аудиосообщений пользователей

2019-08-15 10:13 291
Все статьи раздела "Мир"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Мир

В Microsoft признали критическую уязвимость в Windows - лазейка для хакеров 2019-08-15 15:16 225
фото Аэробус А321 с двумя сотнями пассажиров сбил стаю птиц и аварийно сел на кукурузное поле 2019-08-15 12:13 342
Microsoft вынудили признаться в прослушивании пользователей Skype и Cortana 2019-08-15 11:40 291
Facebook поймали на расшифровке и сборе аудиосообщений пользователей 2019-08-15 10:13 291

Лента

19:00 Стало известно, когда на ВНО начнут проверять знание нового украинского правописания
18:30 В "Динамо" появился новый главный тренер
18:00 «Евробляхи»: какие штрафы ждут владельцев авто с иностранной регистрацией
17:30 США: Украина может претендовать на членство в НАТО
17:00 Бессмертный прокомментировал идею Зеленского о встрече "Нормандской четверки"
16:30 Взрыв в РФ: над Украиной еще несколько дней продержатся загрязненные воздушные массы
15:44 В ООН отказались от предложенного Польшей инструмента прекращения войны на Донбассе
15:16 В Microsoft признали критическую уязвимость в Windows - лазейка для хакеров
фото 15:15 Українських митців вчитимуть перформативним медіатехнологіям
15:12 Родина Мамоянів та син Бродського займаються рекетом на ринку видобутку піска, - підприємець