Мир В Microsoft признали критическую уязвимость в Windows - лазейка для хакеров

2019-08-15 15:16 225

Сотрудники Microsoft сообщили об обнаружении критических уязвимостей в операционной системе Windows, которые позволяют злоумышленникам заполучать контроль над устройствами пользователей.

Как сообщает Digital Trends, бреши в случае атаки могут быть использованы хакерами, чтобы заразить систему вредоносным ПО, после чего распространить его на другие устройства. В итоге, злоумышленник может получить доступ к целой системе незаметно для юзера, дав команду уязвимому серверу.

В зоне риска оказались многие версии ОС, в том числе Windows Server и Windows 10. Исключение - одна лишь необновляемая Windows XP.

Последнее обновление, выпущенное корпорацией, должно устранить данные бреши. Эксперты рекомендуют пользователям установить его в целях безопасности.