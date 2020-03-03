Microsoft выпустил фатальные обновления для Windows 10 - что делать если система упала

Обновления Windows 10 стали причиной появления "синего экрана смерти". Об этом сообщает Windows Latest.
Обновление KB4535996 вышло 27 февраля и не являлось обязательным. При этом Microsoft рекомендовала установить обновления, чтобы исправить ошибки предыдущей версии.
После установки обновления пользователи Windows начали сообщать о фатальных ошибках, среди которых также "синий экран смерти".
Согласно комментариям пользователей, установка апдейта не проходила до конца, вызывая сбой и перезагрузку компьютера. Другие пожаловались, что после успешной установки KB4535996 производительность их ПК ухудшилась.
Специалисты посоветовали не устанавливать проблемное обновление. Тем, кто его уже поставил - предлагают удалить его через Центр обновления Windows.