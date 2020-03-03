Мир Microsoft выпустил фатальные обновления для Windows 10 - что делать если система упала

2020-03-04 10:12 240

Обновления Windows 10 стали причиной появления "синего экрана смерти". Об этом сообщает Windows Latest.

Обновление KB4535996 вышло 27 февраля и не являлось обязательным. При этом Microsoft рекомендовала установить обновления, чтобы исправить ошибки предыдущей версии.

После установки обновления пользователи Windows начали сообщать о фатальных ошибках, среди которых также "синий экран смерти".

Согласно комментариям пользователей, установка апдейта не проходила до конца, вызывая сбой и перезагрузку компьютера. Другие пожаловались, что после успешной установки KB4535996 производительность их ПК ухудшилась.

Специалисты посоветовали не устанавливать проблемное обновление. Тем, кто его уже поставил - предлагают удалить его через Центр обновления Windows.