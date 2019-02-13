Украина На Азов отправят дополнительные десантные катера

2019-02-13 18:30 201

Охрану Азовского моря в текущем году подкрепят одним артиллерийским и двумя десантными катерами Кентавр.

К шести малым бронированным артиллерийским катерам, которые есть в составе ВМС, в 2019 году запланировано принятие еще одного аналогичного катера и двух десантных катеров Кентавр. Об этом заявил заместитель начальника главного управления оборонного планирования Генштаба ВСУ Вячеслав Демьяненко на брифинге по итогам реформирования ВСУ, передает Укринформ.

"Продолжается разработка технического проекта ракетного катера типа Лань, оснащенного ракетным комплексом Нептун. США передали в ВМС ВС Украины два патрульных катера типа Island в рамках международной помощи в военной сфере. Продолжаются мероприятия по формированию комплекта войск ВМС на постоянной основе для выполнения задач на побережье и в акватории Азовского моря", - сообщил Демьяненко.

Рассказывая о реформах в армии, он отметил, что на данное время сформированы Морское командование, Командование морской пехоты, меняется организационная структура боевых частей и частей обеспечения. Так, управления бригад надводных кораблей переформированы в дивизионы надводных кораблей, а дивизионы кораблей охраны и обеспечения - в дивизионы кораблей охраны рейда. Кроме того, по словам спикера, сформирован дивизион и звено судов обеспечения, которые будут выполнять исключительно задачи по обеспечению функционирования корабельного состава.

Информируя о состоянии поставок в войска вооружения и военной техники, представитель Генштаба сообщил, что на сегодняшний день на вооружение принято 16 образцов и допущено к эксплуатации 32 образца вооружения и военной техники (ВВТ), поставлено в войска около 8 тысяч единиц нового или модернизированного вооружения и около 500 тысяч единиц боеприпасов.

"В качестве технической помощи от США в войска поставлено пять радиолокационных станций контрбатарейной борьбы, 2 500 приборов ночного видения", - сказал Демьяненко.

Кроме того, руководитель управления оборонного планирования сообщил, что на отечественных предприятиях ОПК осваивается производство 152-мм боеприпасов, 60-120 мм мин, 30 мм зарядов для автоматических орудий и 30-40 мм зарядов для гранатометов.