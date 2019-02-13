Мир Стало известно, почему кенийским полицейским выдали штаны без карманов

2019-02-13 22:00 78

Власти Кении решили убрать карманы с полицейской униформы, сообщает One India.

С помощью такого решения в стране решили бороться с коррупцией в правоохранительных органах и "усложнить сотрудникам возможность получить взятку".

Стоит отметить, что данное нововведение подверглось буре критики как со стороны населения, которое посчитало, что потраченные на новую форму деньги лучше было бы направить на улучшение условий работы полицейских, так и со стороны премьер-министра.

По словам источников в полицейском командовании, офицеры воздерживаются от любых попыток изменить форму, поскольку считают, что "отсутствие карманов испортит ее внешний вид".