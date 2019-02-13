Мир Стало известно, почему кенийским полицейским выдали штаны без карманов

2019-02-13 22:00 78

 

Власти Кении решили убрать карманы с полицейской униформы, сообщает One India.

С помощью такого решения в стране решили бороться с коррупцией в правоохранительных органах и "усложнить сотрудникам возможность получить взятку".

Стоит отметить, что данное нововведение подверглось буре критики как со стороны населения, которое посчитало, что потраченные на новую форму деньги лучше было бы направить на улучшение условий работы полицейских, так и со стороны премьер-министра.

По словам источников в полицейском командовании, офицеры воздерживаются от любых попыток изменить форму, поскольку считают, что "отсутствие карманов испортит ее внешний вид".

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Детей без прививки не пустят в школу: подробности решения Минздрава

2019-02-03 11:30 978

В Госслужбе занятости назвали максимальный размер пособия по безработице

2019-01-29 22:30 1020

Украинцы смогут посещать без виз еще одну Латиноамериканскую страну

2019-01-26 12:00 1059

Права без автошколы: украинских водителей ждут перемены

2019-01-19 13:00 1497

Еще новости в разделе "Мир"

Стало известно, почему кенийским полицейским выдали штаны без карманов

2019-02-13 22:00 78

Анжелина Джоли вступила в конфликт с военными диктаторами Мьянмы

2019-02-13 11:13 366

В предвыборный год экономика Индонезии быстро растет - ВВП уже $10 тыс. на человека

2019-02-13 09:31 348

Лечение антибиотиков бывает неэффективным: медики назвали причину

2019-02-12 19:30 729
Все статьи раздела "Мир"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Мир

Стало известно, почему кенийским полицейским выдали штаны без карманов 2019-02-13 22:00 78
Анжелина Джоли вступила в конфликт с военными диктаторами Мьянмы 2019-02-13 11:13 366
В предвыборный год экономика Индонезии быстро растет - ВВП уже $10 тыс. на человека 2019-02-13 09:31 348
Лечение антибиотиков бывает неэффективным: медики назвали причину 2019-02-12 19:30 729

Лента

22:00 Стало известно, почему кенийским полицейским выдали штаны без карманов
21:30 14 февраля: какой праздник, приметы и что нельзя делать
21:00 В Кабмине придумали, как вернуть Супрун на работу
20:30 Изменились сроки подачи показаний счетчиков: что ожидать потребителям
20:00 Остановят газопровод Путина? В ЕС приняли жесткое решение по ''Северному потоку-2''
19:30 Помпео: Россия может попытаться открыть в Европе второй фронт
19:00 "Евробляхерам" упростили растаможку авто
18:30 На Азов отправят дополнительные десантные катера
18:00 Мангер сделал громкое заявление по убийству Гандзюк
17:30 США и ЕС определились на счет санкций за Азов