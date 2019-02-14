Украина В Польшу больше не поеду, тяжело, скучно и много не заработаешь - признание заробитчанки

2019-02-15 16:30 285

Студентка из Винницы поделилась печальным опытом, как ездила на заработки на завод по упаковке скотча в город Гродзиск в Мазовецком воеводстве.

"Про работу в Польше узнала от парня. Он там полгода работал на почте. Решила попробовать, потому что хотелось увидеть что-то новое и сменить обстановку. Работу на заводе нашла через агентство. Они помогли сделать полугодовую рабочую визу ", - говорит Илона.

После приезда неделю ждали работу. За это время каждый работник получил рабочую форму. В первый день провели экскурсию по предприятию.

"Нужно было паковать скотч на заводе. В цехе стояли машины, которые его делали, а мы забирали и раскладывали в коробки ", - говорит Илона.

На заводе работали много поляков, но девушка ни с кем не общалась, не зная языка.

Сначала ничего не понимала, позже немного втянулась. Работали по 8:00 в три смены. График - неделя через неделю. За час работы платили 12 злотых. Если выходить по субботам - плата двойная. Ночью получали на 20% больше. Обед - 20 минут. Бесплатно кормили бутербродами, кофе, а в четверг давали мороженое.

Жили в хостеле. Там было три человека в маленькой комнате, с хорошим ремонтом. Кухня и ванная на три комнаты. В очередях стоять не приходилось, потому что изменения чередовались.

"Сначала мне нравилось жить в хостеле. Как одна семья, всех знаешь. Затем начали кpасть ложки, ножи, тарелки. У нас увели всю посуду. Это начало сильно раздражать ", - рассказывает девушка.

"Первые 5 дней все было хорошо. Меня все устраивало. Работала с парнем в одной смене. С нами был еще один украинец. Через 2 недели, меня перевели в другой корпус и стало скучно. В корпусе были только поляки. Не с кем поговорить. Осознала, что такая работа не для меня ", - говорит Илона Рыбак.

По магазинам ходили редко, потому что экономили деньги. За день могли потратить 20 злотых на двоих.

"В Гродзиск-Мазовецком проработала почти 3 месяца. Заработала 5000 злотых (35 000 гривен). Об увольнении за 2 недели предупредила работодателя. На границе чемоданы не проверяли. В Польшу больше не поеду. Поняла, что много там не заработаешь, домой почти не привезла денег. Попробую поехать на заработки в Германию", - поделилась девушка.

По материалам Gazeta.ua