Киев больше не Kiev: Евросоюз изменил название столицы Украины

#KyivNotKiev: ЕС изменил название украинской столицы в электронных адресах сотрудников. Европейский Союз изменил написание названия украинской столицы Kiev на Kyiv в электронных адресах своих сотрудников.
Об этом в Facebook сообщил пресс-атташе Представительства Европейского Союза в Украине Давид Стулик.
"Наконец !! ЕС поменял название столицы Украины с" Kiev "на" Kyiv "!!! PS: Это касается наших мейлов", - сообщил Стулик.
Напомним, 2 октября 2018 МИД совместно с Центром стратегических коммуникаций "StratCom Ukraine" начало онлайн кампанию "#CorrectUA", в рамках которой будет обращаться к иностранным СМИ с целью корректировки правописания города (#KyivNotKiev).
Виктория ГОРОВАЯ.