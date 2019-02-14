Украина Киев больше не Kiev: Евросоюз изменил название столицы Украины

2019-02-14 14:45 294

#KyivNotKiev: ЕС изменил название украинской столицы в электронных адресах сотрудников. Европейский Союз изменил написание названия украинской столицы Kiev на Kyiv в электронных адресах своих сотрудников.

Об этом в Facebook сообщил пресс-атташе Представительства Европейского Союза в Украине Давид Стулик.

"Наконец !! ЕС поменял название столицы Украины с" Kiev "на" Kyiv "!!! PS: Это касается наших мейлов", - сообщил Стулик.

Напомним, 2 октября 2018 МИД совместно с Центром стратегических коммуникаций "StratCom Ukraine" начало онлайн кампанию "#CorrectUA", в рамках которой будет обращаться к иностранным СМИ с целью корректировки правописания города (#KyivNotKiev).

Виктория ГОРОВАЯ.

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Киев больше не Kiev: Евросоюз изменил название столицы Украины 2019-02-14 14:45 294

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