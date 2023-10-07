Политика Шольц призывает к расширению и реформам Европейского Союза из-за будущего членства Украины

2023-10-07 16:30

Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что ЕС должен расшириться в будущем и связывает вступление потенциальных кандидатов с реформами внутри сообщества. Об этом сказал он в кулуарах саммита ЕС в Гранаде, передает Zeit.

По его словам, нынешние члены блока должны "сделать Европейский Союз пригодным для будущего". Для этого ЕС должен решить сложные политические и финансовые вопросы.

Шольц подчеркивает, что нужно реформировать структуры принятия решений. Он повторил свой призыв, что ЕС должен отказаться от принципа единодушия в вопросах внешней и налоговой политики.

Канцлер отметил, что далеко не все страны в ЕС, сегодня получающие финансирование, "могут ожидать, что это продолжится в будущем".

Шольц добавил, что таким членам придется вносить вклад в финансирование стран-кандидатов.

- 23 июня 2022 года Украина и Молдова получили статус кандидата в ЕС.

- Еврокомиссия предоставила план действий, который нужно выполнить для начала переговоров по вступлению в ЕС. От Украины ждут ряд реформ, в том числе антикоррупционных. Также Украина должна завершить реформу законодательной базы для нацменьшинств и разработать механизмы ее внедрения.

- Украина рассчитывает, что сможет стать членом Евросоюза в ближайшие годы.

- 3 октября Politico сообщило, что Евросоюз намерен в декабре объявить о начале переговоров по вступлению Украины.