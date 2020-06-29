Украина Facebook официально перешел к использованию названия Kyiv вместо Kiev

2020-06-29 12:41 72
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Facebook официально перешел к использованию Kyiv вместо Kiev, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, инженеры соцсети переключили все на использование Kyiv. Ранее чтобы обозначить Киев, алгоритм первой опцией предлагал Kiev. Теперь адреса и места с упоминанием Киева будут использовать транслитерацию с украинского, а не русского языка.

"Это очень важный момент. Всего две маленькие буквы, которые формируют массовое сознание в англоязычном мире и приучают к пониманию, что Украина - это Украина", - подчеркнул Кулеба.

Также Facebook обновил отметки посещения мест - первым предложением пользователи будут видеть вариант Kyiv. Однако старые отметки и теги нельзя будет поменять, они останутся в старом варианте.

Напомним, что в октябре 2019 года международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) официально перешла на написание названия столицу Украины как Kyiv.

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