Украина Украинцы ускорились с растаможкой "евроблях"

2019-02-14 16:30 141

 

Через неделю заканчивается льготный период для оформления авто на еврономерах, поэтому в последние дни количество оформлений резко увеличилось.

За последние дни стремительно выросло количество оформлений автомобилей на еврономерах. Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы в четверг, 14 февраля.

Отмечается, что с 25 ноября прошлого года растаможили 161 тысячу "евроблях". Неделю назад сообщалось о растаможке 80 тысяч авто. При этом по данным Минфина, "евроблях" в Украине более 630 тысяч.

"Учитывая истекающий срок льготного периода применения ставки акциза, количество оформленных авто стремительно выросло с января 2019 года. Так, по оперативной информации, наибольшее количество авто было оформлено 13 февраля – почти 8 тыс", – сказано в сообщении.

По состоянию на 13 февраля украинцы заплатили за льготное таможенное оформление автомобилей на иностранных номерах 10,1 млрд гривен.

Напомним, 22 февраля завершается льготный период применения ставки акцизного налога (коэффициент 0,5) для таможенного оформления "евроблях". После этой даты владельцы таких авто будут платить акцизный налог по полной ставке.

Накануне Кабмин принял решение упростить процедуру таможенного оформления "евроблях". Автомобили на еврорегистрации разрешили ввозить по техническому паспорту страны последней регистрации.

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