Украина Украинцы смогут получить субсидии как денежный перевод

2019-02-14 18:30 435

 

Субсидии можно будет получить через Система срочных переводов Быстрая копейка.

Субсидии в денежной форме в марте 2019 года смогут получить около 4 млн домохозяйств, которым субсидия назначена на текущий отопительный период.

Как отметили в пресс-службе, в среднем выплаты составят около 1,5 тыс. грн. Аналогичные выплаты будут получат в апреле (за март) и мае (за апрель) 2019 года.

Выплата жилищных субсидий в наличной форме будет осуществляться органами Пенсионного фонда Украины тем лицам, которые получают пенсии (около 70 % всех получателей), и таким же путем, как выплачиваются пенсии: либо перечисление средств на пенсионные счета в уполномоченных банках, либо выплата через почтовые отделения, в том числе с доставкой на дом. При этом выплата субсидии будет производиться одновременно с выплатой пенсии пенсионерам.

"Лица, не получающие пенсии, смогут получить наличные средства в любом отделении АО "Ощадбанк" как денежный перевод (через внутригосударственную платежную систему "Система срочных переводов "Швидка копійка") или на текущие счета в АО "Ощадбанк" в любое удобное для себя время", - отметили в пресс-службе Минсоцполитики.

Напомним, Кабинет министров Украины одобрил старт выплаты субсидий наличными с марта 2019 года. Предполагается, что эта инициатива будет стимулировать украинцев экономно потреблять жилищно-коммунальные услуги. Кроме того, ожидается усиление социальной поддержки наименее защищенных категорий.

Отметим, министр социальной политики Андрей Рева заявлял, что субсидия будет выплачиваться одновременно с пенсией. Он также отметил, что фактически субсидия превращается в социальную помощь.

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