Политика На Супрун готовят новые иски в суд

2019-02-14 20:00 402

Завтра суд рассмотрит дополненный иск Мосийчука к Супрун, а нардеп Лозовый подаст отдельный иск.

Нардеп от радикальной партии Игорь Мосийчук намерен дополнить свои требования в иске против и.о. министра здравоохранения Уляны Супрун и будет добиваться ее увольнения. Об этом он сказал на брифинге после оглашения решения окружного административного суда Киева в четверг, 14 февраля, сообщает Интерфакс-Украина.

"Завтра суд рассмотрит иск по сути. Я подаю дополнение к своим основным требованиям", - сказал депутат.

По словам Мосийчука, "отдельный иск" также подаст депутат Андрей Лазовой.

"Мы добьемся выполнения Конституции и законов Украины. Мы добьемся увольнения госпожи Супрун", - сказал он.

Депутат добавил, что также намерен добиваться прекращения реформирования системы здравоохранения.

Кроме того, Мосийчук отметил, что Кабмин должен безотлагательно внести на рассмотрение парламента кандидатуру министра здравоохранения.

Ранее сегодня Окружной административный суд Киева отменил предыдущее решение, которое запрещало Ульяне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения.

13 февраля в Минздраве сообщили, что Кабмин принял распоряжение, которым разрешил Супрун частично исполнять обязанности министра здравоохранения. В частности, Супрун позволили подписывать документы по распределению лекарств и вакцин.