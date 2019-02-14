Украина Праздник, как терапия: зачем украинцам отмечать День влюбленных

2019-02-14 19:30 372

Такие праздники, как День Святого Валентина, необходимы украинцам. Об этом в комментарии сайты "Сегодня" сообщила психолог Елена Дышкант.

По ее словам, большинство из них лишь в подобные дни позволяют себе отдыхать.

"Всем хочется праздника. Но, к сожалению, большинству украинцев для этого нужен повод. Они не привыкли о себе заботиться и позволять себе маленькие радости. К примеру, я хочу выпить бутылку шампанского, но я буду ждать какого-нибудь праздника. Такие праздники для них – это возможность для украинцев почувствовать себя счастливым", – говорит Дышкант.

И хотя есть часть населения, которые довольно скептически относятся к этому празднику, на других же они действуют как терапия, считает специалист.

"С праздниками бороться не надо. Тот человек, который знает, что это пиар-ход, он не включается в него. А те, кому необходимо включиться, они будут его праздновать. И им от этого становится легче", – добавляет психолог.