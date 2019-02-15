Мир Массовые протесты в Берлине: город парализован, ущерб уже почти на миллиард евро

2019-02-15 11:42 111

Сегодня в Берлине проходит первая за семь лет крупная забастовка работников общественного транспорта. Она затронула сотни тысяч пассажиров.

По городу не ходят трамваи и поезда метро, большинство рейсов автобусов также отменены.

С помощью забастовки профсоюзы пытаются увеличить давление на работодателя в рамках переговоров о зарплате и условиях работы.

В частности, Verdi добивается того, чтобы для всех 14 тысяч сотрудников была введена 36,5-часовая рабочая неделя (сейчас у половины работников - 39 часов), новичкам тоже выплачивали рождественские премии, зарплата увеличивалась более быстрыми темпами, а всем членам профсоюза единовременно выплатили по 500 евро.

Ранее в результате забастовки было закрыто воздушное пространство Бельгии. Масштабная акция протеста уже нанесла экономике страны ущерб в 929 миллионов евро.

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