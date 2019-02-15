Украина В Минфине раскрыли данные о самых высоких и минимальных пенсиях

2019-02-16 15:00 780

Пенсии украинских граждан по состоянию на январь 2019 года составили в среднем 2,6 тысяч гривен.

В то же время самые высокие пенсии зафиксированы у бывших судей – около 28,7 тысяч гривен, а наименьшие (минимальные пенсии) у лиц с недостаточным трудовым стажем – около 1,5 тысяч гривен.

Об этом сообщается в отчете Министерства финансов Украины, в котором указаны затраты на выплату пенсий и размеры пенсионных выплат в зависимости от рода деятельности и стажа.

Отмечается, что речь идет о выплаченных по общим правилам пенсиях, то есть в рамках закона «Об общеобязательном пенсионном страховании».

Отдельно также говорится о пенсиях военнослужащих. В свете последних повышений их средний размер составил 4,6 тысяч гривен.

«Размер социальной пенсии (те, кто не имеют 15 лет стажа) составляет почти 1,5 тысяч гривен (минималка). Те, кто вышел на заслуженный отдых по выслуге лет, получают в среднем 2,4 тыс., а военнослужащие — 4,6 тысяч гривен», — говорится в отчете ведомства.

Ранее в Министерстве финансов сообщили, что пенсионные выплаты украинских граждан растут четыре квартала подряд – с 1 января 2018 года, и достигли суммы в 2645,6 гривен в среднем. Согласно подсчетам аналитиков правительства, по сравнению с февралем прошлого года средние пенсии украинцев выросли на 166 гривен.

В КМУ отметили, что долгосрочный рост пенсий у населения был обеспечен за счет реформы 2017 года.