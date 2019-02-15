Мир Более ста украинцев задержали в аэропорту Израиля - что произошло

2019-02-16 12:30 687

В израильском аэропорту Бен Гурион задержан целый самолет из Украины. Это было сделано в знак протеста против отказа во въезде гражданам Израиля. Об этом сообщил в Facebook адвокат и нардеп Георгий Логвинский.

"Сегодня 35 задержанных израильтян взбудоражили прессу. Как же так??? Руководители МВД Израиля сообщили мне, что они задержали целый самолет из Украины с 140 нашими гражданами в знак протеста", - написал он.

Специальный советник министра иностранных дел по вопросам ксенофобии и антисемитизма Анна Вишнякова написала в Facebook, что украинцев удерживали в аэропорту в течение пяти часов, отобрав у них паспорта.