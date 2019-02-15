Мир Более ста украинцев задержали в аэропорту Израиля - что произошло

2019-02-16 12:30 687

 

В израильском аэропорту Бен Гурион задержан целый самолет из Украины. Это было сделано в знак протеста против отказа во въезде гражданам Израиля. Об этом сообщил в Facebook адвокат и нардеп Георгий Логвинский.

"Сегодня 35 задержанных израильтян взбудоражили прессу. Как же так??? Руководители МВД Израиля сообщили мне, что они задержали целый самолет из Украины с 140 нашими гражданами в знак протеста", - написал он. 

Специальный советник министра иностранных дел по вопросам ксенофобии и антисемитизма Анна Вишнякова написала в Facebook, что украинцев удерживали в аэропорту в течение пяти часов, отобрав у них паспорта.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Еще одна страна ввела безвизовый режим для украинцев

2019-02-16 11:30 603

Новинский опубликовал программную статью по вопросам войны и мира

2019-02-15 21:11 822

Рейс "Варшава - Киев" покружил над Жулянами и вернулся в Польшу

2019-02-13 14:45 618

Украинцы активно наполняют пенсионный фонд Польши

2019-02-12 21:30 753

Еще новости в разделе "Мир"

Трамп решился: в США заявили о введении чрезвычайного положения

2019-02-16 13:30 558

Более ста украинцев задержали в аэропорту Израиля - что произошло

2019-02-16 12:30 687

видео После тысячи попыток установить связь NASA объявило марсоход Opportunity мертвым

2019-02-15 19:35 627

Вышло мобильное приложение способное улучшить концентрацию мозга

2019-02-15 18:31 678
Все статьи раздела "Мир"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Мир

Трамп решился: в США заявили о введении чрезвычайного положения 2019-02-16 13:30 558
Более ста украинцев задержали в аэропорту Израиля - что произошло 2019-02-16 12:30 687
видео После тысячи попыток установить связь NASA объявило марсоход Opportunity мертвым 2019-02-15 19:35 627
Вышло мобильное приложение способное улучшить концентрацию мозга 2019-02-15 18:31 678

Лента

15:00 В Минфине раскрыли данные о самых высоких и минимальных пенсиях
14:52 Политолог: почему Медведчук против Новинского
14:30 Ломаченко назвал условие завершения карьеры
14:00 Кабмин решил "прикрыть" схему с трудоустройством ФЛП: в чем суть
13:30 Трамп решился: в США заявили о введении чрезвычайного положения
13:00 Брата Зайцевой лишили прав за пьяное вождение
12:30 Более ста украинцев задержали в аэропорту Израиля - что произошло
12:00 Эксперт рассказал, почему доллар пошел в рост
11:30 Еще одна страна ввела безвизовый режим для украинцев
11:00 Генсек НАТО лично просил главу МИД РФ освободить украинских моряков