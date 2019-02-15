Украина Эксперт рассказал, почему доллар пошел в рост

2019-02-16 12:00 585

 

На этой неделе зеленый отвоевал у гривны 20 копеек.

За минувшую неделю доллар незначительно вырос к гривне на всех сегментах валютного рынка на 0,3-0,7%. Так, с прошлой пятницы официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, вырос с 26,96 грн до 27,16 грн (+0,7%). Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании "Укрдилинг", за это же время выросли с 27,120/27,170 до 27,2015/27,240 (+0,4%/+0,3%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках выросли за неделю с 26,91/27,22 до 27,09/27,33 (+0,7%/+0,4%). При этом спред между средней продажей и средней покупкой сократился с 1,1% до 0,9% за счет более быстрого роста курса покупки по сравнению с продажей.

- Скромный рост доллара обусловлен некоторым расширением гривневой ликвидности с одновременной пассивность продавцов валюты, - пояснил старший аналитик Альпари Вадим Иосуб. - Однако он не носит слишком устойчивый характер: в пятницу курс на межбанке даже снижался по отношению к уровням четверга. На следующей неделе мы ожидаем незначительного роста курса доллара. К ее концу доллар на межбанке может торговаться вблизи 27,3 грн, а наличный доллар в банках к концу недели может котироваться около 27,2/27,4 грн.

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