Украина Кабмин решил "прикрыть" схему с трудоустройством ФЛП: в чем суть

2019-02-16 14:00 525

 

В Кабинете министров разработали законопроект, который предлагает запретить оформления сотрудников как физических лиц-предпринимателей, что зачастую используется многими работодателями в качестве легальной схемы снижения налоговой нагрузки.

Проект закона был опубликован на сайте министерства социальной политики, которое выступило с инициативой дополнить Кодекс законов о труде новой статьей — "Признаки наличия трудовых отношений".

Всего будет прописано 7 критериев, которые свидетельствуют о трудовых отношениях между двумя сторонами:

  • периодичность оплаты лицу за работу, выполняемую в интересах другого лица (дважды и более);

  • личное исполнение лицом работы по поручению и под контролем лица, в интересах которого она выполняется;

  • вознаграждение за выполненную работу является единственным источником или составляет 75 и более процентов дохода ФЛП за последние шесть месяцев;

  • работа выполняется на определенном работодателем рабочем месте и в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка;

  • ФЛП выполняет работу, подобную выполняемой штатными сотрудниками;

  • организация условий труда (в т.ч. предоставление рабочего места) обеспечивается лицом, в интересах которого выполняется работа;

  • продолжительность рабочего времени и времени отдыха устанавливается лицом, в интересах которого выполняется работа.

Отношения будут признаваться трудовыми в случае наличия одновременно трех любых из указанных критериев. В таком случае работодатель будет вынужден заплатить за каждого неоформленного сотрудника штраф в 30 минимальных заработных плат (более 125 тысяч грн состоянием на февраль 2019 года).

Компании, которые заключают гражданско-правовую сделку с ФЛП, уменьшают свои налоговые обязательства, освобождаясь от уплаты 22% единого социального взноса из фонда заработной платы работников.

ФЛП третьей группы на упрощенной системе налогообложения платит в бюджет всего 5% от заработанных денег плюс минимальный месячный социальный взнос (918 грн состоянием на февраль 2019 года).

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Трамп решился: в США заявили о введении чрезвычайного положения

2019-02-16 13:30 555

У Коболева отказались выполнять требование Кабмина об уплате 2,5 млрд пени

2019-02-14 13:15 876

У Гройсмана зашли способ обойти решение суда - Ульяне Супрун вернули должность

2019-02-14 10:12 957

В Кабмине придумали, как вернуть Супрун на работу

2019-02-13 21:00 1155

Еще новости в разделе "Украина"

В Минфине раскрыли данные о самых высоких и минимальных пенсиях

2019-02-16 15:00 777

Кабмин решил "прикрыть" схему с трудоустройством ФЛП: в чем суть

2019-02-16 14:00 525

Брата Зайцевой лишили прав за пьяное вождение

2019-02-16 13:00 531

Эксперт рассказал, почему доллар пошел в рост

2019-02-16 12:00 585
Все статьи раздела "Украина"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

В Минфине раскрыли данные о самых высоких и минимальных пенсиях 2019-02-16 15:00 777
Кабмин решил "прикрыть" схему с трудоустройством ФЛП: в чем суть 2019-02-16 14:00 525
Брата Зайцевой лишили прав за пьяное вождение 2019-02-16 13:00 531
Эксперт рассказал, почему доллар пошел в рост 2019-02-16 12:00 585

Лента

15:00 В Минфине раскрыли данные о самых высоких и минимальных пенсиях
14:52 Политолог: почему Медведчук против Новинского
14:30 Ломаченко назвал условие завершения карьеры
14:00 Кабмин решил "прикрыть" схему с трудоустройством ФЛП: в чем суть
13:30 Трамп решился: в США заявили о введении чрезвычайного положения
13:00 Брата Зайцевой лишили прав за пьяное вождение
12:30 Более ста украинцев задержали в аэропорту Израиля - что произошло
12:00 Эксперт рассказал, почему доллар пошел в рост
11:30 Еще одна страна ввела безвизовый режим для украинцев
11:00 Генсек НАТО лично просил главу МИД РФ освободить украинских моряков