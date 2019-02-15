Украина Кабмин решил "прикрыть" схему с трудоустройством ФЛП: в чем суть

2019-02-16 14:00 525

В Кабинете министров разработали законопроект, который предлагает запретить оформления сотрудников как физических лиц-предпринимателей, что зачастую используется многими работодателями в качестве легальной схемы снижения налоговой нагрузки.

Проект закона был опубликован на сайте министерства социальной политики, которое выступило с инициативой дополнить Кодекс законов о труде новой статьей — "Признаки наличия трудовых отношений".

Всего будет прописано 7 критериев, которые свидетельствуют о трудовых отношениях между двумя сторонами:

периодичность оплаты лицу за работу, выполняемую в интересах другого лица (дважды и более);

личное исполнение лицом работы по поручению и под контролем лица, в интересах которого она выполняется;

вознаграждение за выполненную работу является единственным источником или составляет 75 и более процентов дохода ФЛП за последние шесть месяцев;

работа выполняется на определенном работодателем рабочем месте и в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка;

ФЛП выполняет работу, подобную выполняемой штатными сотрудниками;

организация условий труда (в т.ч. предоставление рабочего места) обеспечивается лицом, в интересах которого выполняется работа;

продолжительность рабочего времени и времени отдыха устанавливается лицом, в интересах которого выполняется работа.

Отношения будут признаваться трудовыми в случае наличия одновременно трех любых из указанных критериев. В таком случае работодатель будет вынужден заплатить за каждого неоформленного сотрудника штраф в 30 минимальных заработных плат (более 125 тысяч грн состоянием на февраль 2019 года).

Компании, которые заключают гражданско-правовую сделку с ФЛП, уменьшают свои налоговые обязательства, освобождаясь от уплаты 22% единого социального взноса из фонда заработной платы работников.

ФЛП третьей группы на упрощенной системе налогообложения платит в бюджет всего 5% от заработанных денег плюс минимальный месячный социальный взнос (918 грн состоянием на февраль 2019 года).