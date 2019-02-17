Украина Украинцев ждут три магнитные бури на следующей неделе

2019-02-17 12:30 390

 

На следующей неделе украинцы переживут сразу три магнитные бури. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Лабораторию рентгеновской астрономии Солнца.

19 и 21 февраля прогнозируют магнитные возбуждения близки к магнитной бури первого уровня G1, а 20 февраля астрономы ожидают магнитную бурю первого уровня G1.

Согласно стандартной шкалы NOAA (Национальная атмосферная администрация США), бури класса 1 способны влиять на энергетические системы - слабые флуктуации в энергетических системах, на космические аппараты - небольшое влияние на системы управления космическими аппаратами, на наземные системы - полярные сияния видны на высоких широтах (до 60 градусов), на начало миграций животных.

По данным специалистов, наибольшие магнитные бури 2018 было зарегистрировано прошлой весной, 18-19 марта, 20 апреля и 5-6 мая 2018 года, когда индекс геомагнитной активности достигал значения 6, что соответствует бури уровня 2 по максимально возможной пятибалльной шкале. Все остальные события прошлого года, включая и магнитную бурю 18 июня, относятся к минимальному уровню 1. Кроме того 11 сентября на Земле наблюдалась одна из крупнейших магнитных бурь прошлого года.

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