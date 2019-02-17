Украина Стало известно, на сколько вырастут пенсии перед выборами

2019-02-17 15:00 528

 

В Украине пенсии обещают повысить с 1 марта 2019 года в среднем на 17-20%. Об этом заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко в эфире одного из телеканалов, сообщает пресс-служба правительственного портала.

По словам Розенко, с этого года пенсии будут индексироваться ежегодно в автоматическом режиме.

"Это одна из главных позиций реформы, которая была введена. Теперь, несмотря ни на что, ежегодно 1 марта будет проводиться осовременивание пенсионных выплат. Впервые за последние 5-7 лет мы пришли к такому процессу, когда можем гарантировать осовременивание пенсий всем категориям", - отметил Розенко.

Он также заверил, что "необходимый ресурс для повышения пенсионных выплат есть".

Несмотря на повышение пенсий, платежки украинцев успели "потяжелеть" на 1,5-2,4 тысяч гривен из-за роста тарифов. С 1 января НКРЭ приняла решение о повышении тарифов для большинства теплокомунэнерго. Это связано с ноябрьским повышением цены на газ. Также мы писали о рекордных суммах в платежках за отопление и 30% увеличении цен в платежке за воду.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

В Минфине раскрыли данные о самых высоких и минимальных пенсиях

2019-02-16 15:00 1302

В МВФ признали, что после выборов в сотрудничестве с Киевом многое изменится

2019-02-15 08:22 921

Климкин ответил на решение Москвы отправить наблюдателей на украинские выборы

2019-02-14 17:15 837

Вашингтон подготовил двойной пакет максимально жестких санкций против РФ

2019-02-14 11:13 639

Еще новости в разделе "Украина"

Стало известно, на сколько вырастут пенсии перед выборами

2019-02-17 15:00 528

Украинцам усложнили въезд в Европу: потребуется спецразрешение каждому

2019-02-17 13:30 597

Украинцев ждут три магнитные бури на следующей неделе

2019-02-17 12:30 390

Весна ворвалась: теплый прогноз по Украине

2019-02-17 12:00 399
Все статьи раздела "Украина"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

Стало известно, на сколько вырастут пенсии перед выборами 2019-02-17 15:00 528
Украинцам усложнили въезд в Европу: потребуется спецразрешение каждому 2019-02-17 13:30 597
Украинцев ждут три магнитные бури на следующей неделе 2019-02-17 12:30 390
Весна ворвалась: теплый прогноз по Украине 2019-02-17 12:00 399

Лента

15:00 Стало известно, на сколько вырастут пенсии перед выборами
14:47 Политолог: причина нападок Медведчука на Новинского ревность и зависть
14:30 Меркель: Я на стороне Порошенко, но Россия - партнер Евросоюза
14:00 Корабль-невидимка вошел в состав Военно-морских сил США
13:30 Украинцам усложнили въезд в Европу: потребуется спецразрешение каждому
13:00 Путин и Макрон по телефону обсудили Украину
12:30 Украинцев ждут три магнитные бури на следующей неделе
12:00 Весна ворвалась: теплый прогноз по Украине
11:30 Украинцев обманывают при покупке автомобилей
11:00 Наследство в Украине облагают специальным налогом: раскрыты подробности