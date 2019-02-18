Мир Знаменитый Квартал красных фонарей в Амстердаме закроют для туристов

2019-02-18 13:44 282

Власти Амстердама больше не хотят, чтобы секс-услуги были туристической достопримечательностью, и решились на реформирование квартала Красных фонарей.

Как сообщает АТОР, мэр Амстердама Фемке Халсема призвала к изменениям в популярном районе Красных фонарей.

По ее мнению, превращение проституции в туристическую достопримечательность является "унизительным" и "недопустимым".

Мэр заявила СМИ, что она хотела бы рассмотреть все варианты реформирования района, чтобы в любом случае изменить нынешний статус-кво.

По ее словам, обстоятельства, при которых работницы секс-индустрии должны выполнять свою работу, ухудшились. Растущее число туристов, посещающих "квартал любви", не только мешает дамам  предлагать свои услуги, но и ставит под угрозу их безопасность.

Как подчеркнула Фемке Халсема, амстердамская традиция открытой проституции "все больше связана с унижением женщин со стороны больших групп туристов".

По мнению активистов, эксплуатация секс-работников в Амстердаме зашла слишком далеко, и независимо от точки зрения на секс-бизнес, "нынешняя ситуация не может быть оправдана". Теперь нидерландские политики открыто призвали запреть публичную проституцию. 

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

В Киеве полиция накрыла бордель, работавший под вывеской массажного салона

2019-02-14 15:12 543

Сегодня вступил в силу новый валютный закон - как купить и продать доллары онлайн

2019-02-07 08:12 3885

Супрун разъяснила, что означает "согласие на секс"

2019-01-13 11:00 8022

За принуждение к свадьбе и интим без брака ввели уголовную ответственность

2019-01-11 20:31 15588

Еще новости в разделе "Мир"

Племянница Сергея Скрипаля заявила о его смерти

2019-02-18 18:00 93

Ученые выяснили, какая еда увеличивает риск рака и болезней сердца

2019-02-18 14:45 264

Знаменитый Квартал красных фонарей в Амстердаме закроют для туристов

2019-02-18 13:44 282

США открыли небо для авиакомпаний Вьетнама - появятся прямые рейсы

2019-02-18 11:42 282
Все статьи раздела "Мир"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Мир

Племянница Сергея Скрипаля заявила о его смерти 2019-02-18 18:00 93
Ученые выяснили, какая еда увеличивает риск рака и болезней сердца 2019-02-18 14:45 264
Знаменитый Квартал красных фонарей в Амстердаме закроют для туристов 2019-02-18 13:44 282
США открыли небо для авиакомпаний Вьетнама - появятся прямые рейсы 2019-02-18 11:42 282

Лента

18:30 В Украине упростили передачу автомобильных номеров
18:02 Епископ УПЦ Барышевский Виктор (Коцаба) обратился к международной общественности из-за нарушений прав верующих в Украине
18:00 Племянница Сергея Скрипаля заявила о его смерти
17:30 Чем грозят для украинцев долги по кредитам и коммуналке
17:00 Обвиняемый в убийстве Гандзюк Мангер вышел на работу
16:30 Климкин узнал о компромиссе ЕС по Nord Stream-2
15:46 Пояс девяти морей: стратегии форсированного развития молодых стран
15:13 В ОБСЕ посоветовали допустить наблюдателей из РФ к выборам в Украине
14:45 Ученые выяснили, какая еда увеличивает риск рака и болезней сердца
14:12 Евросоюз и Сингапур создали ЗСТ - полностью отменены все пошлины и акцизы