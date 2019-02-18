Мир Знаменитый Квартал красных фонарей в Амстердаме закроют для туристов

2019-02-18 13:44 282

Власти Амстердама больше не хотят, чтобы секс-услуги были туристической достопримечательностью, и решились на реформирование квартала Красных фонарей.

Как сообщает АТОР, мэр Амстердама Фемке Халсема призвала к изменениям в популярном районе Красных фонарей.

По ее мнению, превращение проституции в туристическую достопримечательность является "унизительным" и "недопустимым".

Мэр заявила СМИ, что она хотела бы рассмотреть все варианты реформирования района, чтобы в любом случае изменить нынешний статус-кво.

По ее словам, обстоятельства, при которых работницы секс-индустрии должны выполнять свою работу, ухудшились. Растущее число туристов, посещающих "квартал любви", не только мешает дамам предлагать свои услуги, но и ставит под угрозу их безопасность.

Как подчеркнула Фемке Халсема, амстердамская традиция открытой проституции "все больше связана с унижением женщин со стороны больших групп туристов".

По мнению активистов, эксплуатация секс-работников в Амстердаме зашла слишком далеко, и независимо от точки зрения на секс-бизнес, "нынешняя ситуация не может быть оправдана". Теперь нидерландские политики открыто призвали запреть публичную проституцию.