Украина Сегодня в Украине пятая годовщина расстрелов на Майдане

2019-02-18 09:40 111

Сегодня в Украине пятая годовщина расстрелов на Майдане. Напомним, в ходе Революции Достоинства в центре Киева 18-20 февраля 2014 года погибли более 100 человек, названых "Небесной сотней". Они были расстреляны во время протестов против режима непрезидента Януковича.

Это стало переломным событием в ходе Евромайдана. Результатом событий стало отстранение 22 февраля Верховной Радой от обязанностей Президента Украины Виктора Януковича и назначения досрочных президентских выборов на 25 мая 2014.

Напомним, в ГПУ ранее отчитались о расследовании дел Майдана. Большинство из 4700 преступлений, которые были совершены против активистов Майдана, раскрыты. Подозрение сообщили 442 лицам. В отношении 279 лиц обвинительные акты направлены в суд.