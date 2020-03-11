Политика фото В США обнародовали фото снайперов, которые расстреливали людей на Майдане в Киеве

2020-03-11 12:16 408

Американське видання Daily Beast оприлюднило фотографії снайперів, які розстрілювали людей 20 лютого в Києві.

„Більшість фотографій, які супроводжують цю статтю, були зроблені 20 лютого, і вони з'явилися розкрити правду про те, хто проводив зйомки на Майдані Незалежності в цей день – фатальний для обох України і для Європи, яка раптом стала свідком найгіршого політичного акту насильство в 21 столітті”, - наголошує журналіст Джеймі Детмер у статті „Фотографії викривають підготовлених у Росії вбивць в Києві”.

„Багато з воєнізованих членів Alfa на фотографіях – у жовтих або білих нарукавних пов'язках і перш ніж вони покинуть двір, вони одягнуть маски, щоб приховати свої обличчя. Пов'язки були використані, щоб вони могли ідентифікувати себе з першого погляду між ОМОНом та іншими силами режиму в розпал божевільних вуличних зіткнень”, - наголошує автор.

Як відомо, за даними медичної служби Майдану, під час сутичок 20 лютого в Києві було вбито більше 70 осіб. Більшість людей були вбиті снайперами прицільними пострілами у серце, голову та шию. Причому снайпери стріляли по людях, які не мали ані зброї, ані засобів захисту.

Печерський районний суд Києва продовжив до 21 січня термін утримання під вартою колишньому співробітнику і спецпідрозділу МВС "Беркут" Павлу Аброськіну.

 

 

Джерело: m.tyzhden

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