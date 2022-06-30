ВОЙНА В Украине видео Миссия ООН подтвердила факты массовых казней украинцев во временно оккупированных регионах

2022-06-30 11:34

Мониторинговая миссия Организации Объединенных Наций по правам человека в Украине зафиксировала более 300 убийств, включая казни гражданских в Киевской, Черниговской, Харьковской и Сумской областях во время оккупации российской армией. Об этом говорится в докладе Управления ООН по правам человека, основанный на работе мониторинговой миссии с 24 февраля по 15 мая и обнародованный сейчас.

В докладе задокументировано, что многие военные средства и методы нарушали нормы международного гуманитарного права, регулирующие ведение боевых действий.

В частности, "во многих случаях вооруженные силы российской федерации не придерживались принципов различения, пропорциональности и мер предосторожности, чтобы избежать или по меньшей мере свести к минимуму случайную гибель гражданского населения и повреждение гражданских объектов".

В докладе зафиксированы незаконные убийства, включая суммарные казни гражданских лиц в более чем 30 населенных пунктах в Киевской, Черниговской, Харьковской и Сумской областях, совершенные, когда эти территории находились под контролем оккупантов в конце февраля и марте.

По состоянию на 15 мая мониторинговая миссия получила информацию о более чем 300 таких убийствах. Эта цифра может увеличиться при появлении новых доказательств.

Только в Буче представители ООН задокументировали по меньшей мере 50 гражданских лиц, убитых солдатней россии, пока город находился под их контролем.

В докладе также описаны случаи пыток и жестокого обращения с гражданскими лицами.

Мониторинговая миссия имеет доступ к местам интернирования военнопленных на территории, контролируемой правительством Украины, и призывает россию и ее боевиков предоставить такой доступ.

Миссия также смогла проверить и подтвердить 23 случая сексуального насилия, в частности изнасилование, групповое изнасилование, пытки, принуждение к публичному раздеванию, угрозы сексуального насилия.

Большинство случаев было совершено на местностях, вмременно контролируемых орками, но также были случаи и на местностях, контролируемых правительством, отмечается в докладе

Глава миссии Матильда Богнер отметила, что жертвы не всегда хотят говорить или подавать жалобу, поэтому для понимания всего масштаба сексуального насилия могут понадобиться годы.

В докладе также зафиксировано 248 случаев вопиющего задержания представителей местных органов власти, журналистов, активистов гражданского общества и других гражданских лиц, многие из которых могут составлять насильственные исчезновения, предположительно совершенные рашистами и связанными вооруженными группами.

Среди этих случаев шесть жертв - одна женщина и пять мужчин - были впоследствии найдены мертвыми.