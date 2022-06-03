Во временно оккупированном городе Мариуполе ввели смертную казнь - расстреливают судей, волонтеров, чиновников

Во временно оккупированном городе Мариуполе рашисты ввели смертную казнь. Расстреливают чиновников и волонтеров, сообщается на странице Мариупольского горсовета в Telegram.
Русские фашисты сажают в тюрьму на большой срок или расстреливают тех, кто отказался сотрудничать с оккупационными властями.
По словам мэра Мариуполя Вадима Бойченко, фейковый суд "ДНР" приговорил к 10-летнему заключению главу одного из приазовских поселков. При этом по меньшей мере один госслужащий казнен путем расстрела.
"Также в тюрьме в Еленовке содержатся несколько десятков волонтеров, которые в марте-апреле помогали в эвакуации мариупольцев и пытались доставить продукты с водой в заблокированный город", – говорится в сообщении.
Приговора ожидает также украинская судья. Известно, что она подвергается пыткам со стороны оккупантов.