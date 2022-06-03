ВОЙНА В Украине Во временно оккупированном городе Мариуполе ввели смертную казнь - расстреливают судей, волонтеров, чиновников

2022-06-03 19:31

Во временно оккупированном городе Мариуполе рашисты ввели смертную казнь. Расстреливают чиновников и волонтеров, сообщается на странице Мариупольского горсовета в Telegram.

Русские фашисты сажают в тюрьму на большой срок или расстреливают тех, кто отказался сотрудничать с оккупационными властями.

По словам мэра Мариуполя Вадима Бойченко, фейковый суд "ДНР" приговорил к 10-летнему заключению главу одного из приазовских поселков. При этом по меньшей мере один госслужащий казнен путем расстрела.

"Также в тюрьме в Еленовке содержатся несколько десятков волонтеров, которые в марте-апреле помогали в эвакуации мариупольцев и пытались доставить продукты с водой в заблокированный город", – говорится в сообщении.

Приговора ожидает также украинская судья. Известно, что она подвергается пыткам со стороны оккупантов.

subscriber subscriber

Еще по теме

Спутник зафиксировал движение грузовых судов в порту Мариуполя - руССкие крадут металл и зерно

2022-05-26 15:37

Мариуполь взяли под контроль кадыровцы и росгвардия. Выехать из города невозможно - городской совет

2022-05-22 21:00

фото Удары по Азовстали в любой момент могут сделать мертвыми Азовское и Черное моря - Утечка этой жидкости убьет всё

2022-05-20 08:26

видео Эвакуация украинских военных с заблокированного завода "Азовсталь" в Мариуполе

2022-05-17 11:33

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Во временно оккупированном городе Мариуполе ввели смертную казнь - расстреливают судей, волонтеров, чиновников

2022-06-03 19:31

Украина через суд арестовала имущество роССийской Татнефти на два миллиарда

2022-06-03 18:28

Спецслужбы россии начали использовать смартфон-игры для вербовки и обмана украинских детей

2022-06-03 17:32

Крупнейшая судоходная компания рф из-за войны на грани банкротства - уже распродает свои танкеры

2022-06-03 15:37
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Во временно оккупированном городе Мариуполе ввели смертную казнь - расстреливают судей, волонтеров, чиновников 2022-06-03 19:31
Украина через суд арестовала имущество роССийской Татнефти на два миллиарда 2022-06-03 18:28
Спецслужбы россии начали использовать смартфон-игры для вербовки и обмана украинских детей 2022-06-03 17:32
Крупнейшая судоходная компания рф из-за войны на грани банкротства - уже распродает свои танкеры 2022-06-03 15:37