Украина Чем грозят для украинцев долги по кредитам и коммуналке

2019-02-18 17:30 177

 

Украинцев начнут лишать единственного жилья за долги по кредитам и коммунальным услугам. Ранее в законе было прописано, что исполнительные органы не имели права забирать жилье, если оно являлось единственным местом жительства должника.

В 2019 году вступили в действие новые правила. Накопив долг в 20 минимальных зарплат, 84 тысячи гривен, граждане столкнуться с серьезной проблемой.

Об этом рассказал эксперт по вопросам ЖКХ, Андрей Никончук.

По словам эксперта, накопив долг по коммунальным услугам или кредиту, можно лишиться квартиры в принудительном порядке. Помимо этого, коммунальные службы могут подать иск на арест ценного имущества должника, с целью компенсации неоплаченных счетов.

Эксперты советуют любыми способами избежать увеличения долга, попросить отсрочку, реструктуризацию долга или взять новый кредит, чтобы решить все финансовые трудности.

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