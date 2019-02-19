Украина Во Львовской области стартовала массовая вакцинация школьников от кори

2019-02-19 13:44 171

Во Львовской области стартовала массовая вакцинация детей от кори. Как сообщает "112 Украина",  вакцинация нацелена на детей, которые ранее пропустили плановые прививки от кори. Их вакцинируют в школах или амбулаториях неподалеку от школ. Такие мобильные пункты вакцинации будут работать в течение 3 недель.

По данным СМИ, в области сегодня около 50 тысяч невакцинированных детей, на остатке области пока 44 тысяч вакцин. Вчера представитель Минздрава сообщила, что во Львовскую область дополнительно поступит еще 70 тыс. вакцин от кори, паротита и краснухи американского и бельгийского производства. Родители также могут вакцинировать детей, у которых есть справка о якобы сделанных прививках.

В перспективе такую практику планируют применять и в других регионах, где зафиксированы вспышки кори.

Напомним, с начала года во Львовской области корью заболели более 3,5 тыс. человек, от осложнений заболевания одна женщина умерла.

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