Политика Гройсман гордо заявил, что непосильные тарифы приучили украинцев экономить

2019-02-19 15:12 48

Премьер Украины Владимир Гройсман утверждает, что цены на газ были вынуждены повысить, поскольку альтернативой этому был дефолт.

"Цены на газ являются чрезвычайно болезненной темой для украинцев. Но у нас было два выбора: либо пойти на этот шаг, или уйти в дефолт. Я не мог этого допустить, чтобы страна вошла в дефолт. Нам хватило 90-х годов, когда все стали бедными в одну секунду. Поэтому мы построили систему социальной защиты в виде субсидий ", - заявил Гройсман О в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.

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По его словам, с 2019 года система субсидий меняется. Деньги теперь якобы будут попадать в украинские семьи, которые сами будут решать, как этими средствами распоряжаться, как экономить энергию.

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"Если человек не получает субсидию, имеет возможность платить. Тот, кто не может заплатить, должен получить субсидию", - отметил премьер.

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