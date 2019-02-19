Украина В Кабмине объяснили, как будет происходить монетизация субсидий

2019-02-19 20:00 198

В Кабинете министров сообщили, что монетизация субсидий будет происходить вместе с выплатой пенсии или путем выплаты наличных в кассах Ощадбанка.

Согласно обнародованным данным, пенсионеры получат помощь от государства для оплаты коммунальных платежей за февраль 2019 года в марте вместе с пенсией. Другие субсидианты смогут получить выплаты с 12 марта в ближайшем отделении Ощадбанка, при себе нужно иметь паспорт и идентификационный код.

Вместе с тем в правительстве подчеркнули, что такое понятие как обязательный платеж отменяется.

"Домохозяйство получит субсидию наличными и должно самостоятельно рассчитаться за потребленный газ, тепло, воду, электроэнергию, а средства, которые останутся после оплаты коммуналки, может использовать по своему усмотрению", - говорится в сообщении.

В Кабмине отметили, что оплата коммунальных платежей после 20 марта не будет влиять на субсидию в следующем месяце. Однако если по состоянию на май 2019 года у домохозяйства будет просроченная более месяца задолженность за услуги более 340 гривен, субсидию на новый период 2019-2020 годов не назначат.

Кроме того украинцам напомнили, что в мае произойдет процесс переназначения субсидий на новый год.

"Поэтому всем получателям субсидий нужно обязательно подать заявление и декларацию о доходах в управление социальной защиты населения. Автоматическое переназначение помощи касаться только тех, кто обратится за субсидией впервые в 2019 году", - говорится в сообщении.