Украина В Киеве арестовали полковника полиции, который продавал информацию коллекторам

2019-02-21 12:43 84

В столице задержали 47-летнего экс-начальника одного из департаментов Нацполиции Украины, пойманного на продаже служебной информации вышибалам.

Своеобразный бизнес приносил силовику большие барыши, на заработанные "непосильным трудом" деньги полковник купил в Киеве девять квартир.

Как сообщили в департаменте внутренней безопасности Нацполиции, полковник вместе с сообщниками на протяжении длительного периода за денежное вознаграждение предоставляли конфиденциальные сведения и непосредственный доступ к ним коллекторским конторам, сети банковских учреждений и частным предприятиям. Он наладил схему систематического незаконного вмешательства в работу автоматизированных систем МВД и Нацполиции и незаконного использования информации с ограниченным доступом.

Для прикрытия организатор группировки открыл фиктивное частное предприятие в сфере предоставления телекоммуникационных услуг. Его бывший подчиненный, действующий сотрудник Нацполиции, наладил по месту проживания "дежурную часть" наподобие call-центра "102", через которой клиенты круглосуточно в телефонном режиме получали данные.

Такой "бизнес" у полковника пошел так хорошо, что за незаконно полученные средства он купил девять квартир в Киеве, которые сдает в аренду. Причем часть из них была куплена до выхода его на пенсию в начале 2018 года, то есть утечка конфиденциальной информации осуществлялась и во время службы в органах.

Правоохранители провели обыски у фигурантов, а также у работников банков, предприятий и контор, которые покупали информацию.