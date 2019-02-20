Мир Японские кошки показали, что нужно делать с дырами в асфальте

2019-02-20 18:00 288

В Японии фотограф, который в сети пользуется именем Nyankichi Rojiupa, обнаружил группу бездомных кошек, которые превратили ямы на уличных дорогах в собственную игровую площадку, сообщает Bored Panda.

На снимках видно, как весело животные проводят время там.

"Я случайно наткнулся на этих беспризорников и теперь провожу с ними все свои выходные", - рассказал фотограф. изданию.

По словам мужчины, хоть у него и нет собственных кошек, он подружился с некоторыми из них.

"Мне удалось заслужить их доверие до такой степени, что они позволяют мне играть вместе", - добавил он.

Стоит отметить, что особенно дворняги любят прыгать из отверстий дренажной трубы, принимая самые милые позы. А когда эти животные не заняты своим кошачим паркуром, они даже позволяют себя гладить.

Фотограф подчеркнул, что время от времени кто-то начинает выражать беспокойство по поводу дружбы, которую он разделяет с этими животными.

По его словам, некоторые предполагают, что его фотографии могут привлечь тех, кто может навредить кошкам.

"Кошки живут на територии охраняемой частной собственности", - заверил Рожюпа.