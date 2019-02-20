Украина Стало известно, во сколько обошлась растаможка самой дорогой "евробляхи"

2019-02-20 21:00 336

Самой дорогой растаможенной евробляхой за последние 3 месяца стал легковой автомобиль Porshe 911 TURBO S 2013 выпуска. За его оформление владелец заплатил 766,1 тысячи гривен. Об этом сообщают в Государственной фискальной службе Украины, передает Громадське.

Отмечается, что таможенная стоимость автомобиля составляет 83,1 тысячи долларов. Кроме этого, в перечень самых дорогих автомобилей на еровномерах, которые украинцы растаможивали течение действия льготного периода, вошли Porshe CAYENNE S 2015 выпуска (стоимость которого составляет 76 000 долларов) и Bentley Flying Spur 2014 выпуска (стоимость составляет 74,5 тысячи долларов). За растаможку этих автомобилей владельцы заплатили 705 000 гривен и 727,9 тысячи гривен соответственно.

Напомним, что 22 февраля 2019 истекает срок льготного периода применения ставки акцизного налога (коэффициент 0,5) для таможенного оформления автомобилей с иностранной регистрацией. Отметим, что по состоянию на 19 февраля в Украине растаможили 124000 «евроблях». Владельцы таких авто уплатили в бюджет 7,67 миллиарда гривен.