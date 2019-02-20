Украина Стало известно, во сколько обошлась растаможка самой дорогой "евробляхи"

2019-02-20 21:00 336

 

Самой дорогой растаможенной евробляхой за последние 3 месяца стал легковой автомобиль Porshe 911 TURBO S 2013 выпуска. За его оформление владелец заплатил 766,1 тысячи гривен. Об этом сообщают в Государственной фискальной службе Украины, передает Громадське.

Отмечается, что таможенная стоимость автомобиля составляет 83,1 тысячи долларов. Кроме этого, в перечень самых дорогих автомобилей на еровномерах, которые украинцы растаможивали течение действия льготного периода, вошли Porshe CAYENNE S 2015 выпуска (стоимость которого составляет 76 000 долларов) и Bentley Flying Spur 2014 выпуска (стоимость составляет 74,5 тысячи долларов). За растаможку этих автомобилей владельцы заплатили 705 000 гривен и 727,9 тысячи гривен соответственно.

Напомним, что 22 февраля 2019 истекает срок льготного периода применения ставки акцизного налога (коэффициент 0,5) для таможенного оформления автомобилей с иностранной регистрацией. Отметим, что по состоянию на 19 февраля в Украине растаможили 124000 «евроблях». Владельцы таких авто уплатили в бюджет 7,67 миллиарда гривен.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Отопление в Киеве подорожало на 40%-60% - пришли платежки с новыми тарифами

2019-02-15 12:43 1050

Украинцы ускорились с растаможкой "евроблях"

2019-02-14 16:30 543

Стало известно, сколько мужчин в Украине получают помощь при рождении ребенка

2019-02-10 14:30 1023

В Минздраве несколько сотрудников заболели корью

2019-02-09 11:00 1050

Еще новости в разделе "Украина"

Прибавка в 1000 грн: формула, по которой в Украине пересчитают пенсии

2019-02-20 22:00 429

Стало известно, во сколько обошлась растаможка самой дорогой "евробляхи"

2019-02-20 21:00 336

Синоптики объявили штормовое предупреждение по всей Украине

2019-02-20 18:30 444

Киевлян готовят к новым повышениям тарифов на свет и тепло

2019-02-20 17:30 432
Все статьи раздела "Украина"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

Прибавка в 1000 грн: формула, по которой в Украине пересчитают пенсии 2019-02-20 22:00 429
Стало известно, во сколько обошлась растаможка самой дорогой "евробляхи" 2019-02-20 21:00 336
Синоптики объявили штормовое предупреждение по всей Украине 2019-02-20 18:30 444
Киевлян готовят к новым повышениям тарифов на свет и тепло 2019-02-20 17:30 432

Лента

22:00 Прибавка в 1000 грн: формула, по которой в Украине пересчитают пенсии
21:30 В НАТО отреагировали на слова Путина о готовности нацелить ракеты на США
21:00 Стало известно, во сколько обошлась растаможка самой дорогой "евробляхи"
20:30 Порошенко в ООН заявил о "полномасштабной войне"
20:00 Пять лет агрессии России против Украины: в США сделали заявление
19:30 Турчинов рассказал, как будут защищать ЦИК от российских кибератак
19:00 Путин пригрозил нацелить ракеты на США и союзников в случае угрозы
18:30 Синоптики объявили штормовое предупреждение по всей Украине
18:00 Японские кошки показали, что нужно делать с дырами в асфальте
17:30 Киевлян готовят к новым повышениям тарифов на свет и тепло